الطقس في أسبوع| 3 ظواهر جوية مسيطرة.. وارتفاع حرارة في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 25 أبريل 2022 إلى السبت 30 أبريل 2022، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الاثنين 25 أبريل 2022

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) بنسبة حدوث %30 تقريبًا على فترات متقطعة.

الثلاثاء 26 أبريل والأربعاء 27 أبريل 2022

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجة البحري على فترات متقطعة.

الخميس 28 أبريل 2022

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

الجمعة 29 أبريل 2022

- ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلًا.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

السبت 30 أبريل 2022

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة