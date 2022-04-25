"كلمتني بطريقة غير لائقة".. اعترافات المتهمة بالاعتداء على فتاة مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أدلت المتهمة بالاعتداء على فتاة بمنطقة مصر القديمة، باعترافات تفصيلية حول ارتكاب الواقعة وأسبابها.

وعللت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، ارتكاب الواقعة لاصطدامها بالمبلغة حال سيرها بجوارها، وعند معاتبتها تحدثت معها بطريقة غير لائقة فقامت على إثر ذلك بالتعدي عليها، ونفت قيامها بذلك لسير المبلغة بدون حجاب.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (طالبة -مقيمة بمنطقة المقطم) بتضررها من إحدى السيدات، لقيامها بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب لعدم ارتدائها الحجاب حال تواجدها بدائرة القسم.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعرض إحدى الفتيات للاعتداء بالضرب من سيدة بسبب خروجها دون حجاب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقها (عاملة بأحد المصانع -مقيمة بمنطقة مصر القديمة) وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتعدي بالضرب على المُبلغة وعللت ذلك لاصطدامها بالمبلغة حال سيرها بجوارها، وعند معاتبتها تحدثت معها بطريقة غير لائقة فقامت على إثر ذلك بالتعدي عليها، ونفت قيامها بذلك لسير المبلغة بدون حجاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.