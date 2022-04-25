"لميس" تطلب خلع زوجها: "سابني وسافر وصحابوا بييجوا الشقة يسألوا عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "لميس. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب خلع زوجها، مبررة طلبها "جوزي نصب على صحابه وسافر.. وبييجوا الشقة يسألوا عليه عشان الديون".

تروي الزوجة الثلاثينية: تزوجت منذ عامين من صاحب شركة، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد الجيران، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز شهرين، وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية، ولم يوافقني على الإنجاب بعد الزواج مبررًا ذلك "عايزين نفرح بنفسنا وحياتنا الأول".

تكمل "لميس": علمت بعد فترة من الزواج أنه يقوم بتصفية الشركة لظروف خاصة بعمله، ولم يتحدث معي حينها عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وعندما اعترضت وطالبته بشرح وضع عمله كي أدرك ما يفعله، ضربني وأهانني وطالبني بالجلوس بمنزل والدي لفترة "متجيش الشقة تاني عشان متخربيش بيتك".

تشكو الزوجة: "زوجي قام بسحب 300 ألف جنيه من البنك، ولم يفكر في ترك مصاريف المنزل كي أنفق منها، ووعدنى بإرسال مبلغ مالي لاحقًا لكن لم يفعل ذلك".

أشارت الزوجة: زوجي كان مصمم على عدم الرد على الرسائل التي أطالبه فيها بالطلاق، وكانت المفاجأة زيارة بعض الأشخاص للمنزل ويطالبون رد أموالهم من زوجي "صحابوا كل شوية ييجوا يسألوا عليه بعد ما سافر عشان فلوسهم"، وحينها علمت أنه قام بالنصب على مجموعة من الأشخاص وهرب للخارج.

تختتم الزوجة: لجأت إلى محكمة الأسرة للتخلص من زوجي بعدما علمت حقيقته، ورفعت دعوى خلع ضده حملت رقم 439 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.