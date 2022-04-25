شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع التعدى على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق؟"، أيد آراء القراء تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق. وأيد 87% من القراء تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق، بينما رفض 13% من القراء موضوع الاستطلاع.

نتيجة الاستطلاع