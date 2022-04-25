الصحة: تطعيم كورونا لا يفسد الصيام وسارعوا للحصول على اللقاح

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا لا يفسد الصيام بحسب الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على الموقع الالكترونى لحجز لقاح كورونا للحصول علية للحماية من العدوى.

وتابعت وزارة الصحة : سجل دلوقتى واحصل على اللقاح عن طريق موقع وزارة الصحة والسكان أو عن طريق التوجه لمحطات المترو ومراكز الشباب المتوفر فيها اللقاح.

وأكدت أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.