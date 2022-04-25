حدث ليلاً| تطورات الوضع الوبائي في مصر.. وانفجار في أطول خط أنابيب نفط في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أحداثا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الأمن يكشف حقيقة اعتداء سيدة على فتاة بسبب خروجها دون حجاب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الاثنين، القبض على المتهمة بالاعتداء بالضرب على فتاة بسبب خروجها دون حجاب بالقاهرة.

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أطول خط أنابيب في العالم.. حريق هائل في منشأة تخزين نفط روسية (فيديو)

أفادت تقارير روسية باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية، وفق سكاي نيوز عربية.

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عمرو أديب: " شكلها سيء قيام لجان تفتيش بفض الصلاة داخل المساجد"

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول حول قيام بعض موظفي وزارة الأوقاف بالتفتيش ليلًا على بعض المساجد بسبب عدم تنفيذ قرارات الوزارة بشأن صلاة القيام والتهجد.

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تقرير: الإنفاق الدفاعي العالمي يحقق رقما قياسيا جديدا

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في أحدث تقرير له اليوم الإثنين إنه لأول مرة يتجاوز حجم الإنفاق العسكري عالميا 2 تريليون دولار في عام 2021.

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رئيس شعبة الأدخنة: 500 مليون دولار تكلفة استيراد مستلزمات انتاج المعسل والسجائر

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الأدخنة باتحاد الصناعات، إنه لدينا مشكلة كبيرة في قطاع يحتوي على 50 مصنع ويضم 30 ألف عامل مباشر و300 غير مباشر، بعد صدور قرار من محافظ البنك المركزي لمنع الاستيراد بمستندات التحصيل وفتح اعتمادات في البنوك.

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"انخفاضات واضحة".. الصحة تكشف تطورات الوضع الوبائي لكورونا في مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الوضع الوبائي في مصر، قائلًا: "الحمدلله مازلنا في معدلات انخفاضات واضحة جدًا في متوسط الإصابة بفيروس كورونا في الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن معدل الإصابة المجتمعية في أقل درجاتها منذ أن بدأت الجائحة، ومعدلات الاحتياج للعزل المنزلي في أقل درجاتها

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الصحة: "لم نسجل أي حالة مصابة بالالتهاب الكبدي غير معلومة السبب حتى الآن"

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الطواقم الطبية ووزارة الصحة المصرية تبذل جهود كبيرة لتأمين الصحة العامة وصحة المواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن الفريق الصحي هو الوحيد الذي يعمل في مهنة ضد سبب وجوده، فهو يعمل لمحاربة المرض ولولا المرض لم نكن نحتاج الفريق الصحي أصلا، وهو أمر في منتهى الإنسانية، ولذلك نوجه الشكر لهم على جهودهم.

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اشتباكات واحتفالات ومغنية مصرية مفاجأة حفل تتويج ماكرون برئاسة فرنسا (فيديو)

فاز إيمانويل ماكرون الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله 58.8 بالمئة من الأصوات مقابل 41.2 بالمئة لمنافسته مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وفق نتائج أولية.

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بعد فوزه في الانتخابات.. أبرز ما جاء في خطاب النصر لماكرون

قال إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها قرب برج إيفل في باريس مساء الأحد عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة بتغلبه على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بـ 58.8 بالمئة من الأصوات مقابل 41.2 حسب تقديرات أولية، إنه سيسخر كل طاقاته خلال الولاية الجديدة "من أجل خدمة بلدنا وشبابنا".

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