شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة خطة التأمين الطبى لاحتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، انعقاد غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات شم النسيم وأشارت الوزارة إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ إلى الدرجة القصوى وإلغاء جميع الإجازات في المستشفيات وخاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ لتأمين احتفالات المصريين.

وأضاف الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن خطة التأمين تتضمن الدفع بعدد 1212 سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية مجهزين بكافة الأجهزة الطبية والمستلزمات للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، بالإضافة إلى الدفع بعدد 22 لنش إسعافى لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل.

وتابع إن الخطة تضمنت تكثيف انتشار سيارات الإسعاف بالشوارع والميادين والطرق السريعة إلى جانب تكثيف انتشار سيارات الإسعاف بمحيط أكثر من 234 حديقة ومتنزه وشاطئ بكافة أرجاء الجمهورية مع تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف بمحيط كافة الكنائس، إلى جانب التأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات الطبية والإسعافية.