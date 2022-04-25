شكرا لقرائتكم خبر عن السبت 30 أبريل.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1443هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم السبت القادم الموافق 30 إبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".

وكان قد أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك) .

وأكد المعهد هلال شهر شـوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية )، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 20 دقيقة).