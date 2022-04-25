شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش".. تسليم كأس دورى شباب الجامعات للفريق الفائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان فعاليات دورى شباب الجامعات الرياضى تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، وسلم عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير الصندوق الفريق الفائز فى دورى الطالبات وأيضا دورى الطلاب كأس البطولة، وذلك بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة مديا هب بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وخلال فعاليات إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"، وتم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة، وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ،حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات .

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حرص وزارة التضامن على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.