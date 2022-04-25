رئيس "برلمانية حماة الوطن": الإفراج عن الشباب خطوة لحوار سياسي حول الجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ثمّن الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

وتوجه شلبي، في بيان أصدره، اليوم الأحد، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك، وهو ما يعكس الاهتمام الرئاسي الكبير بدمج الشباب في المجتمع على كل المستويات الاجتماعية والسياسية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الافراجات المتتالية عن الشباب تأتي تتويجا لقرار الرئيس السيسي منذ سنوات بتشكيل لجنة العفو الرئاسي.