"العيد فرحتنا".. معرض للملابس الجاهزة ببولاق الدكرور بأسعار مخفضة 30%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض العيد فرحتنا بشارع الملك فيصل وذلك للوقوف على انتظام العمل داخله وتوافر السلع والمنتجات.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تزامنا مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، تم استبدال معرض "أهلا رمضان" إلى معرض العيد فرحتنا مع إضافة عارضين جدد وذلك لعرض المنتجات من الملابس الجاهزة والمنسوجات للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف توفير كافة المنتجات للمواطنين بجميع المراكز .

ونوه إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع الغرفة التجارية واستكمالا لخطه توفير كافة السلع واحتياجات الأسر المصرية ورفع المعاناه عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ، المعرض المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل ببولاق الدكرور للاطمئنان على توافر كافة المنتجات من الملابس الجاهزة والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين، موجها بالمتابعة الدورية والمستمرة لمدي توافر المنتجات للمواطنين مع الالتزام بنسب التخفيضات علي المعروضات وان لا تقل عن ٣٠% عن مثيلتها بالاسواق الخارجية.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ، باكيات بيع السلع الغذائية والخضروات واللحوم، بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

واستمع محافظ الجيزة، إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض، مؤكداً لهم أنه تم إتاحة معارض ومنافذ سلعية بكل قطاعات المحافظة مع توفير منافذ بيع الخضراوات والفواكه التجزئة بسعر الجملة بالعديد من المناطق على أن تتحمل المحافظة تكلفه النقل والعمالة للتسهيل علي المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمد امبابي رئيس الغرفه التجاريه بالجيزة والمهندس محمود فوزي وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعبد الله نور رئيس حي بولاق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.