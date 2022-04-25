رئيس حقوق إنسان النواب: الإفراج عن شباب محبوسين قاعدة لانطلاق حوار سياسي شامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ثمّن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الإفراج عن مجموعة من الشباب وإخلاء سبيلهم، معتبرًا أن الخطوة التي وصفها بـ"الإيجابية" جاءت في توقيت له مغزى ودلالة كبيرة، حيث تشهد البلاد استعدادًا لإجراء حوار سياسي شامل كان قد دعى له الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا.

واعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن الإفراجات المتتالية عن الشباب تأتي لتبرهن على دخول الدولة المصرية عبر الجهورية الجديدة التي يتم فيها الاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية للشباب وغيرهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية.