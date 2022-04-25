مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل رجال الدين المسيحى للاحتفال بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عدداً من رجال الدين المسيحى ، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2022.

عقب اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها الوزارة ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كما يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.