الأمن يكشف حقيقة اعتداء سيدة على فتاة بسبب خروجها دون حجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الاثنين، القبض على المتهمة بالاعتداء بالضرب على فتاة بسبب خروجها دون حجاب بالقاهرة.

إدارة المتابعة رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعرض إحدى الفتيات للاعتداء بالضرب من سيدة بسبب خروجها دون حجاب.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (طالبة - مقيمة بمنطقة المقطم) بتضررها من إحدى السيدات، لقيامها بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب لعدم ارتدائها الحجاب حال تواجدها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها (عاملة بأحد المصانع - مقيمة بمنطقة مصر القديمة)، وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتعدى بالضرب على المُبلغة وعللت ذلك لاصطدامها بالمبلغة حال سيرها بجوارها، وعند معاتبتها تحدثت معها بطريقة غير لائقة فقامت على إثر ذلك بالتعدى عليها، ونفت قيامها بذلك لسير المبلغة بدون حجاب.