مذبحة الوراق.. رحلة الإيقاع بموظف أمطر أشقاءه الثلاثة بـ9 طلقات على الفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

4 أيام من المطاردات قادت مأمورية مشتركة من مباحث الوراق والأمن العام لضبط موظف بهيئة السكك الحديدية متهم بقتل شقيقين وإصابة ثالث برصاص أخيهم الرابع بمنطقة الوراق شمال المحافظة.

الثلاثاء الماضي، تلقى العميد محمد سلامة مأمور قسم الوراق، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة وراق العرب ووقوع قتيلين ومصاب.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بقيادة فرقة الشمال تنسيقا مع الأدلة الجنائية والأمن العام.

التحريات التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، بينت أن موظفًا بالمعاش لديه 9 أبناء (7 ولاد - بنتان)، ساهم في تزويج 5 رجال مع منح شقة للك من ابنتيه بعقار ملكه، وأنه يقيم ونجلاه -لم يتزوجا بعد- في شقة بالطابق الأرضي.

خلال الفترة الأخيرة، طالب الشابان أبيهما "عايزين نتجوز.. ساعدنا يا أبويا زي ما عملت مع اخواتنا" فجاء الرد "عملت اللي عليا خلي اخواتكم يساعدوكم"، وذلك في إشارة للخمسة المتزوجين.

أحد الأشقاء الخمسة يدعى "هاني" موظف بهيئة السكك الحديدية، عارض حديث الأب بتحرض من زوجته التي أخبرته "مالناش دعوة كفاية علينا مصاريف العيال" ليرفض مساعدة شقيقيه قائلا: "الدنيا بقت غلا والحياة صعبة" في حين وافق آخر على مد يد العون لهما "هنشوف ممكن نساعدكم إزاي".

أمس الثلاثاء، أمطر "هاني" 3 من أشقائه برصاص بندقية آلية -فأردى اثنان قتيلين والثالث مصاب- ولاذ بالهرب خشية ضبطه من قبل الشرطة التي فرضت طوقًا أمنيا بمسرح مذبحة أسرية أضحت حديث الساعة يتناقلها سكان الحي الشعبي.

المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، ومعاونيه الرائدان محمد حربي وحسان الدجوي والنقيب أحمد ماهر أعد أكمنة ثابتة ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها الجاني لضبطه حتى أمكن ضبطه في إحداها.

جرى إيداع الجثتين مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تمهيدا لسماع أقواله.