فر قائدها هاربًا.. ضبط سيارة محملة بسولار مجهول المصدر في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لضبط قائد سيارة مواد بترولية مجهولة المركز فر هاربًا خشية مساءلته قانونيًا.
مأمورية من قسم شرطة العياط ومديرية التموين بالجيزة ضبطت سيارة رقم (ه م ج ٢٣٥١) تحمل مواد بترولية مجهوله المصدر بإجمالي 47 ألف لتر سولار.
فر سائق السيارة هاربا، وتم التحفظ على الحمولة والسيارة بقرية بهبيت مركز العياط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.