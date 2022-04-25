فر قائدها هاربًا.. ضبط سيارة محملة بسولار مجهول المصدر في العياط

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

فر سائق السيارة هاربا، وتم التحفظ على الحمولة والسيارة بقرية بهبيت مركز العياط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مأمورية من قسم شرطة العياط ومديرية التموين بالجيزة ضبطت سيارة رقم (ه م ج ٢٣٥١) تحمل مواد بترولية مجهوله المصدر بإجمالي 47 ألف لتر سولار.

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لضبط قائد سيارة مواد بترولية مجهولة المركز فر هاربًا خشية مساءلته قانونيًا.

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية