شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش من ارتفاع 15 ألف قدم: نفسى أفضل هنا وأحلى صوت زملكاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكابتن محمود حمدى الونش، نجم المنتخب المصرى، عن هوايته المفضلة عندما يذهب إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وتابع: "أنا لما بروح بلبيس عندنا في الشرقية بحب أركب خيل".





وأضاف "الونش"، خلال لقائه ببرنامج "نجوم السماء"، المذاع عبر قنوات dmc والقناة الأولى المصرية وON، أنه يرغب بشدة في خوض تجربة القفز المظلى من أجل كسر حاجز الخوف، وتابع: "الشخص المغامر بيكون قلبه جامد ويعمل دائماً على السعي من أجل الوصول للمجهول كونه يريد أن يكون مختلفا عن الناس".





وعن الألقاب المفضلة له، قال "الونش"، إن الجمهور المصري أطلق عليه "سوبر ونش"، وهو أفضل لقب محبب لديه، وحصل على 70% خلال تجربة الطير عبر لعبة إلكترونية ، وحصل على لقب "مغامر يجى منه".

وأعرب "الونش"، عن سعادته الشديدة تجاه خوض تجربة القفز المظلى من ارتفاع 15 ألف قدم، وردد بعض الجمل عقب قفزه ورؤيته المشاهد الجميلة من الأعلى: "عاوز أفضل موجود هنا ..مية مية.. أحلا صوت زملكاوى".

وعقب هبوط "الونش"، على الأرض أكد أن التجربة ممتعة وسهلة، وتابع:" كنت متخيلها أنها هتكون أصعب من كدا، وتابع:" نفسى أشوف حازم إمام في التجربة دى لأنه عنده فوبيا من الأمكان المترفعة".

برنامج "نجوم السماء"، ويعرض البرنامج بشكل يومى على مدار الشهر الفضيل، ويستضيف نجما فى كل حلقة، ليقفز من ارتفاع 14 ألف قدم، وذلك بالتعاون مع فريق سكاى دايف فاروس الذين قدموا عروض القفز بالمظلات فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

فى كل حلقة يكتشف البرنامج مكانا جديدا فى مصر "من السما"، حيث يشمل جولات فى كل أنحاء مصر، وهذه هى المرة الأولى فى العالم أن يتم تقديم برنامج سكاى دايفينج من مكان مختلف يوميا، حيث تم التصوير فى الأهرامات وسقارة والفيوم ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة والنوبة والأقصر وشرم الشيخ وطابا ونويبع ووسط البلد وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغردقة والمنصورة ودمياط.