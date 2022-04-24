شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك 5 آلاف عامل نظافة فى إفطار جماعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكثر من 5 آلاف عامل من عمال هيئة النظافة، حفل الإفطار الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بحديقة الوايلى.

شارك فى الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب مجلسى الشيوخ والنواب، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسئولى الشركتين المسئولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية ، وأسرة الفقيد اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة السابق .

وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة .

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزء رئيس فيه .

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أنه تم تنظيم الإفطار للعاملين بالـ 39 فرع المنتشرين للهيئة في كافة أحياء العاصمة في نفس الوقت بالإضافة لعمال الورش الإنتاجية ونظرًا لعدم وجود مكان يسع هذا العدد الكبير الذى يتجاوز 5 آلاف عامل وحرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية تم تنظيم الإفطار في عدة أماكن مع ربطها عبر تقنية الفيديو كونفرانس تلبية لرغبة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في مشاركة الجميع لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر تقديرًا للجهود التي يبذلونها في إظهار الوجه الحضارى للعاصمة .

وقام المحافظ خلال الحفل بتكريم الفائزين من حملة القرآن الكريم فى المسابقة التى اجرتها الهيئة خلال شهر رمضان كما كرم عدد من علماء الأزهر ممن أشرفوا على المسابقة ، وأحد أبطال رفع الاثقال من ذوى الهمم العاملين بالهيئة .