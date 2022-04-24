شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي وبن زايد يهنئان عاهل الأردن بنجاح العملية الجراجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى لقاء أخوى ودى بقصر الاتحادية كلاً من الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مأدبة إفطار على شرف ضيوف مصر الكرام، حيث تبادل الزعماء الأشقاء التهانى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما هنأ الرئيس وولى عهد أبو ظبى ملك الأردن على نجاح العملية الجراحية التى أجراها مؤخراً متمنيين له دوام الصحة والعافية، فيما أعرب العاهل الأردنى عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التى أبداها شقيقاه المصرى والإماراتي.