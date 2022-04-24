شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي مهنئا الأقباط بعيد القيامة: "بوحدتنا تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهئنة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهئنة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير. فى اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. الرئيس السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكارى بمناسبة تحرير سيناء.. فيديو التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء وليد أبو المجد، مديرعام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الجهاز وشركات خاصة، بحضور عدد من مسئولي الجهاز. أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب اللبناني الشقيق، ولذوي ضحايا المركب الذي غرق قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، وأسفر عن وفاة مجموعة من الأشخاص ممن كانوا على متنه، مع استمرار عمليات البحث حاليًا. مصر تعرب عن خالص تعازيها للشعب اللبنانى فى ضحايا غرق زورق قبالة طرابلس مدبولى يستعرض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الخدمة الوطنية وشركات خاصة قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم تقديم كل الدعم للسيدات، مشيرة إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم مشروعات المرأة، والاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، وأن مراكز أعداد الأسر المنتجة يعمل معظمها بشكل جيد، مناشدة بضرورة شمول المشروعات لموضوعات بها جزء من التراث والحفاظ على البيئة. أكد الدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، توزيع فرق الانتشار السريع بالمحافظات من خلال الرعاية الحرجة والعاجلة، وتحديد مستشفيات الإخلاء الطبي، ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجمهورية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد تحرير سيناء. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، شم النسيم، حيث تشهد البلاد غدا شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي التي تم إطلاقها تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية في الوزارة والمديريات التابعة لها. الصحة تلغى إجازات طوارئ المستشفيات و1212 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات الأرصاد: شبورة غدا على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحرى الصحة: توزيع فرق الانتشار السريع بالمحافظات لإغاثة المواطنين خلال الاحتفالات وزيرة التضامن تعلن تنفيذ 14 ألف مشروع وإتاحة قروض للسيدات فى 2021 الرئيس السيسي مهنئا الأقباط بعيد القيامة: قطعنا خطوات مهمة فى طريق المواطنة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن. الإسكان تطرح وحدات جاهزة للتسليم لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالوادى الجديد

يبدأ اليوم التقديم لحج القرعة وحتى يوم 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وتستمر حتى يوم 12 من شهر مايو المقبل، حيث وضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. تبرز صور "وحدات المرور الإلكترونية"، التى استحدثتها وزارة الداخلية للتخفيف عن المواطنين، إتاحة استخراج الرخص دون التقيد بمكان جغرافي. الترخيص فى الجمهورية الجديدة.. شاهد صور وحدات المرور الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أى طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، يتعرض لمشكلة تقنية أثناء امتحانات نهاية العام الإلكترونية سوف يحرر محضرا ويتم إعادة الامتحان له.

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لإعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، خلال الساعات القادمة عقب اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وعلم ”الخليج 365” أنه قد تحدد يوم السبت 4 يونيو القادم. تحديد 4 يونيو موعد انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية والجدول خلال ساعات السكة الحديد تبدأ حجز تذاكر قطارات العيد الإضافية المقرر تشغيلها غدا تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأحد حجز تذاكر القطارات الإضافية المقرر تشغيلها ابتداء من غد الاثنين تيسيرا على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

بدء التقديم لحج القرعة فى أقسام ومراكز الشرطة وإلكترونيا حتى 6 مايو‏‎التضامن تبدأ تلقى طلبات الراغبين لأداء حج الجمعيات الأهليةالكهرباء: 1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بشمال سيناء منذ يوليو 2014التعليم: من يتعرض لمشكلة تقنية بالامتحانات الإلكترونية سيعاد له الاختبارالتعليم: الطالب بامتحانات الثانوية العامة لن يحتاج للحفظ وسنوفر ما يحتاجه

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب فى امتحانات الثانوية العامة 2022، لن يحمل معه شيئا على الإطلاق وسوف نوفر له ما يحتاجه من الكتب من خلال كتيب يقوم باعداده المختصين الذين وضعوا الامتحان وبالتالي لن يحتاج الطالب لحفظ أى شئ ولن يحتاج إلى البحث في الكتب أو المصادر الرقمية أثناء الامتحان مع ملاحظة أننا لا نطبع كتب مدرسية منذ أعوام للمرحلة الثانوية.