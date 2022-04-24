شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: خطبة الوداع تضمنت أسس الإسلام والقواعد الواجب التمسك بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الله سبحانه وتعالى لم يجبر أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فلو شاء لخلق عباده على ملَّة واحدة وسَنَنٍ واحدة، ولكن جرت سنته في الخلق على التنوُّع والاختلاف، واقتضت حكمته استمرار ذلك حتى يرث الأرض ومن عليها.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج مكارم الأخلاق، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أن الرسول حجَّ مرَّةً واحدة، وخطب خطبة الوداع في هذا اليوم، وهي خطبة عظيمة فيها أسس الإسلام والقواعد التي ينبغي علينا أن نتمسَّك بها.

وأضاف أن في الخطبة قضية المساواة بين البشر جميعًا، مؤكدًا أنها من أهم خطب الرسول الجامعة التي جمعت الإسلام في كل أبعاده، مشيرًا إلى أنَّ رسول الله قد عاش الحياة في أنوار إلهية، وهو يرجو الخير للإنسانية جميعًا والرحمة للجميع.