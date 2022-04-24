"مش تفتح يا أعمى".. سر جملة أشعلت مشاجرة بالشوم على السحور بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات جديدة في إصابة 3 أشخاص جراء مشاجرة بعد وجبة السحور بمركز أطفيح.

تبين أنه في أثناء سير مركبة توك توك بالطريق، تصادف مرور بعض المارة ما تسبب في اتساخ ملابسهم "التوك توك طرطش ميه على ملابسهم".

عاتب أحد المارة قائد التوك توك "مش تفتح يا أعمى" لتشعل العبارة فتيل الشجار بين الطرفين مخلفة 3 مصابين أحدهم بكسر في الجمجمة بتلقى العراية الطبية الفائقة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول 3 مصابين أحدهم حالته حرجة إثر ادعاء مشاجرة.

وجه اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب بانتقال قوة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين وأخرى إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته تنسيقًا مع وحدة المباحث.

تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق والمقدم محمد سعيد بينت أن مشادة كلامية نشبت بين قائد مركبة توك توك وأحد المارة بسبب خلاف على أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة استعان كل منهما بأنصاره.

تحريات الرائد عبد الحليم الجيار معاون مباحث أطفيح، توصلت إلى أن أحد طرفي المشاجرة اعتدى على الآخر بشومة فأحدث إصابته بكسر في الجمجمة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.