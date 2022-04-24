أحدهم بكسر في الجمجمة.. إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص أحدهم بكسر في الجمجمة إثر مشاجرة بين طرفين بسبب خلاف على أولوية المرور بمركز أطفيح، فجر الأحد.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول 3 مصابين أحدهم حالته حرجة إثر ادعاء مشاجرة.

وجه اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب بانتقال قوة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين وأخرى إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته تنسيقًا مع وحدة المباحث.

تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق والمقدم محمد سعيد بينت أن مشادة كلامية نشبت بين قائد مركبة توك توك وأحد المارة بسبب خلاف على أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة استعان كل منهما بأنصاره.

تحريات الرائد عبد الحليم الجيار معاون مباحث أطفيح، توصلت إلى أن أحد طرفي المشاجرة اعتدى على الآخر بشومة فأحدث إصابته بكسر في الجمجمة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.