جواز سفر وبطاقة شخصية.. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم على الحج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، في تلقي طلبات الراغبين في التقديم على الحج لموسم 1443هـ -2022م، اعتباراً من اليوم الأحد 24 أبريل الجاري.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي 19 يوماً فقط لتقديم أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 24 أبريل الجاري، حتى الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

كما حددت وزارة الداخلية 13 يوماً فقط أمام الراغبين في التقدم لحج القرعة لهذا العام 1443هـ / 2022م، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 24/4/2022 حتى يوم الجمعة 6/5/2022، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وينظم الحج في مصر 3 جهات تتمثل في وزارات "الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي" بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

ويرصد "الخليج 365" الأوراق المطلوبة من الراغبين في الحج للحجز على النحو التالي:

أولا: وزارة التضامن الاجتماعي

- جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو أي ﻣﺴﺘﻨﺪ إﺛﺒات ﺷﺨﺼﯿﺔ.

- صورة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.

- اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪي ﻟﻤﻦ ھﻢ في ﺳﻦ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ.

- ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ.

- 4 لـ 12 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس 6×4.

- شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا.

ثانياً: وزارة الداخلية -قرعة المركز-

- الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً.

- رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

- بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصى) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسؤوليتهما.

ثالثاً: وزارة السياحة

التقديم عن طريق شركات السياحة المعتمدة للقيام بالأمر في المدينة أو المحافظة التابع لها المواطن.

ـ استخراج جواز السفر الخاص بالمواطن، وتقديمه لإحدى الشركات قبل غلق باب الحجز.

- صورة البطاقة الشخصية "حديثة".

ـ دفع مقدمة الحجز حسب كل مستوى "5 نجوم 20 ألف جنيه - 4 نجوم 15 ألف جنيه - اقتصادي وبري 10 آلاف جنيه".