رئيس الوفد يلتقي محافظ الدقهلية ويستمع لشرح تفصيلي حول طبيعة العمل داخل الديوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في ديوان عام المحافظة، بحضور النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ وفؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الوفد وعضو مجلس الشيوخ والنائب الوفدية أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ ومحمد حلمي سويلم واللواء سفير نور وأميمة عوض أعضاء الهيئة العليا وباهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الدقهلية وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن حزب الوفد وجريدته يحظيان بمكانة كبيرة في قلبه وقلوب شعب الدقهلية بما له من تاريخ وطني عريق.

وقدم محافظ الدقهلية درع المحافظة للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد تكريمًا وتقديرًا له باعتباره نموذجا وطنيا يمثل واحدة من أهم القواعد الوطنية في مصر هو حزب الوفد.

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد حرص الحزب على دعم القيادات التنفيذية التي تبذل جهودا كبيرة في خدمة الوطن والمواطن، والتي كان أبرزها محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار الذي يظهر أداءً حثيثا وكفاءة يشهد لها الجميع.

ووجه رئيس الوفد الشكر والتقدير للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استقباله لرموز وقيادات بيت الأمة وترحيله الشديد بالقيادات السياسية حرصا منه على تحفيز دور المجتمع المدني المتمثل في الأحزاب التي تحرص على تقديم كافة الجهود التي تخدم الوطن والمواطن.

أشاد النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بجهود الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ما يقدمه من أفكار ومشروعات وجهود جميعها لصالح المواطن في المقام الأول، فضلا عن تميزه برحابة الصدر لاستيعاب الجميع دون تمييز واستقبال كافة الأفكار من مختلف الأحزاب والتيارات الداعمة للوطن والمواطن.

وثمن الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب وعضو مجلس الشيوخ بدور محافظ الدقهلية في دعم الوطن، مشيرا إلى أنه يتمتع بالشباب والحيوية والنشاط ويعمل على الأرض وبشاهد أهالي المحافظة فإنه قدم العديد من الإنجازات.

وأكد الهضيبي، أن حزب الوفد يدعم المحافظين ويسلط الضوء على المجهود الذي يقومون به من أجل تقديم الأفضل للوطن والمواطن، لافتا إلى أن الوفد يدعم جميع مؤسسات الدولة من أجل رفعة الوطن.

وفي نهاية اللقاء، اصطحب محافظ الدقهلية رئيس الوفد والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل ديوان عام المحافظة للتعرف على الإدارات الموجودة وطبيعة العمل داخلها.