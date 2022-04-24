حى الدقى يزيل أعمال بناء مخالف ويحيل الواقعة للنيابة

القاهرة - سامية سيد - رصد حى الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، أعمال بناء مخالف بتقفيل سطح العقار رقم 19 شارع شاهين من شارع سليمان جوهر وتحويل غرف الخدمات إلى سكنى بكامل المسطح.

وتم إيقاف الأعمال وإزالتها فى الحال كما قام المخالف بوضع باب من الحديد لمنع الحى من رصد وإزالة الأعمال المخالفة، وأصدر رئيس الحى قرار لإزالة الباب لتمكين إزالة الأعمال المخالفة، وجارى العرض على النيابة العامة لتحقيق الردع العام.

وجاءت الحملة استمرار ليقظة حى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى فى ضبط مخالفات البناء التى يقوم المخالفين باستغلال قرب موعد الافطار فى رمضان للقيام بالبناء المخالف.