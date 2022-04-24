شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم توجه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليلاً من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

وقدم الرئيس التهئنة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.















































