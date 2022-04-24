شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن تنفيذ 14 ألف مشروع وإتاحة قروض للسيدات فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم تقديم كل الدعم للسيدات، مشيرة إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم مشروعات المرأة، والاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، وأن مراكز أعداد الأسر المنتجة يعمل معظمها بشكل جيد، مناشدة بضرورة شمول المشروعات لموضوعات بها جزء من التراث والحفاظ على البيئة.



وأضافت "القباج" أن مشروعات الأسر المنتجة منتشرة على مستوى الجمهورية، وتعمل على تنمية المرأة الريفية تدريب المرأة على المهارات الحياتية، مؤكدة أنه يتم التشجيع على الصناعات الحرفية والمنتجات الغذائية، ومبادرات المرأة وسد حاجة المنزل.

وأوضحت أنه يتم فتح المجال للصناعات الغذائية والحيوانية، مؤكده أنه تم تنفيذ 14 ألف مشروع،، وإتاحة قروض ميسرة يتم منحها للسيدات وتسد على فترات لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال حفل تسليم عدد من الأسر المنتجة من بئر العبد بشمال سيناء ماكينات خياطة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتمكين المرأة اقتصاديا وتشجيع الحرف اليدوية والمساهمة فى توفير فرص عمل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم فتح المجال للسيدات بالاشتراك فى فصول محو الأمية، والاشتراك فى المعارض لعرض منتجاتهم، بالإضافة إلى برنامج فرصة الذى يتيح فرص عمل لدى الغير فى المصانع والشركات أو فرص لدى النفس، بالإضافة إلى إعداد دليل قادة المنتجين الحرفيين.