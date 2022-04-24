مستشفى سوهاج الجامعى ينجح فى إنقاذ حياة رجل مصاب بقطع فى الرقبة.. صور

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعى، فى إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، أصيب بقطع بالرقبة طوله 27 سم، حيث خضع لإجراء عملية جراحية دقيقة وخطيرة، قام بها فريق طبى بالمستشفى الجامعى ضم أطباء من وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة، وقسمى التخدير والأوعية الدموية صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، أن المصاب (ر س) حضر إلى استقبال المستشفى فى حالة وعى غير تام، وبفحص المصاب وجد جرح قطعى كبير بالرقبة يصل إلى القصبة الهوائية، وسبب تهتك كبير بها مثل خطورة كبيرة على حياة المريض، وعلى الفور قام أطباء الاستقبال بعمل ما تتطلبه حالة المصاب من إنعاش.

وقال الدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفى الجامعى، أن أطباء الاستقبال تعاملوا مع الحالة بشكل فورى، حيث تم عمل الإسعافات الأولية وإنعاش المريض واعطائه محاليل، كما تم نقل دم له لتعويض ما فقده.

وذكر الدكتور سمير عبد المجيد رئيس قسم الجراحة العامة، أنه تم نقل المصاب لغرفة العمليات الخاصة بقسم الجراحة بعد إجراء جميع الإشاعات والتحاليل الطبية اللازمة لتشخيص الإصابات الموجودة، حيث استغرقت العملية الجراحية 6 ساعات متواصلة.

وأضاف الدكتور كمال الشرقاوى أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة والمشرف على العملية الجراحية، أنه تم عمل استكشاف كامل للرقبة لمعرفة مدى الاصابات الموجودة، حيث وجد تهتك شديد بالرقبة وبالقصبة الهوائية والعضلات المحيطة بها، مع تهتك فى بعض الأوعية الدموية للرقبة، لذلك تم وضع خطة جراحية دقيقة للتعامل مع المصاب وإنقاذ حياته.

وأوضح الدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين واورام الرأس والرقبة ورئيس الفريق الجراحى، أنه تم خلال العملية الجراحية رتق وخياطة القصبة الهوائية، وذلك لضمان صحة وسلامة القصبة الهوائية والمجرى الهوائى، ثم رتق وخياطة كل العضلات المتهتكة بالرقبة، ووقف النزف الموجود والتعامل مع كل الأوردة والشرايين النازفة فى الرقبة، مضيفاً أنه تم نقل المصاب إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى، وهو الآن بصحة جيدة.