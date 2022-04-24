طلب إحاطة بشأن شكاوى نقص لبن الأطفال المخصص لمرضى الحساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه عملًا بحكم المادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار؛ بشأن شكاوى الأسرة المصرية من نقص لبن الأطفال، المخصص لمرضى حساسية الألبان.

وأكد أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في بيان له اليوم الأحد، أنه خلال الساعات الماضية وصلنا العديد من الشكاوى بشأن مأساة ومعاناة حقيقية لعديد من الأسر المصرية بسبب نقص لبن الأطفال، المخصص لمرضى حساسية الألبان، سواء في الوحدات الصحية أو الصيدليات الذي أصبح فيها نادرًا جدًّا رغم أن أسعاره مرتفعة وتتراوح من 255 إلى 270 جنيهًا.

ولفت النائب إلى أن عدم وجود لبن الأطفال يمثل إشكالية كبيرة داخل منافذ وزارة الصحة ويحتاج إلى تحرك عاجل من وزارة الصحة؛ خصوصاً أن الظروف الاقتصادية التي نمر بها تؤثر بالسلب على البعض الذي لا يستطيع أن يحصل على لبن الأطفال من الصيدليات حيث أسعاره تقترب من 270 جنيهًا.