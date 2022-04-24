البنا وإمام وعلام وصلاح والبربري.. معلومات عن 7 من الشباب المفرج عنهم اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، خروج عدد من الشباب المحبوسين على ذمة التحقيقات.

وقال عبدالعزيز، بحسب ما نشره على صفحته على فيسبوك: أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.. اليوم يخرج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات.

وينشر الخليج 365 معلومات عن 7 أشخاص ممن ذكرهم وكيل لجنة حقوق الإنسان على النحو التالي:

الطبيب وليد شوقي

الطبيب وليد أحمد شوقي محبوس على ذمة قضيتين مختلفتين منذ 14 أكتوبر عام 2018.

ظل وليد أحمد شوقي محبوسا في القضية رقم 621 لسنة 2018 لمدة 22 شهرًا قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة تحقيقات القضية. واتهم من جديد في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة، بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر.

الصحفي محمد صلاح

ألقي القبض على الصحفي محمد صلاح. وضم للقضية التي جمعت الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، وإسراء عبدالفتاح.

الباحث عبده فايد

عبده فايد هو باحث في الشئون السياسية متهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

وألقي القبض عليه بالهرم في 26 مايو 2020 على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

المحامي عمرو إمام

عمرو إمام هو محامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ومن مواليد القاهرة بتاريخ 8 نوفمبر 1980 وتخرج في كلية الحقوق عام 2006، وعمل في عدد من المنظمات الحقوقية بداية بمركز هشام مبارك للقانون ومؤسسات أخرى نهاية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

كان قد ألقي القبض على عمرو إمام فجر الأربعاء 16 أكتوبر 2019 على ذمة القضية 488 لسنة 2018.

هيثم البنا

هيثم البنا أحد أعضاء حزب الدستور المصري، ومحبوس على ذمة تحقيقات القضية 41 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

ومن بين التهم التي وجهت إليه الانضمام إلى جماعة إرهابية وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي.

أحمد علام

أحمد علام عمل كصحفي ومعد تلفزيوني في عدد من الوسائل الإعلامية ومنها المصري اليوم وسي بي سي وجريدة الكرامة وموقع الغد. وألقي القبض عليه في 25 أبريل 2020، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووجهت لعلام اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

حسن البربري

قبض على حسن البربري في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية تحالف الأمل". ووجهت النيابة له اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.