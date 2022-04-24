مواطن يوثق لص في عمود داخل فناء منزل بقنا.. والداخلية تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص مكبل اليدين ومقيد بأحد الأعمدة الخشبية بفناء منزل بقنا.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي) سبق ضبطه لقيامه بالشروع في سرقة بعض المتعلقات من منزل (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت) عن طريق تسلق سور مسكنه وتم ضبطه بمعرفة مالك المنزل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المنزل وبمواجهته بمضمون مقطع الفيديو اعترف بقيامه بتكبيل المذكور بأحد الأعمدة الخشبية المتواجدة داخل مسكنه على النحو الوارد بمقطع الفيديو وعلل ذلك لضبط المذكور حال محاولته سرقة بعض المتعلقات من المنزل ملكه على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.