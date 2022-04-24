تأجيل محاكمة متهم في "خلية داعش العجوزة" لـ 30 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية داعش العجوزة، لجلسة 30 مايو.

واتهمت النيابة المتهمون أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.