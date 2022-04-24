شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الحبيبة 25 أبريل، تلك الذكرى العزيزة على قلوب جميع المصريين، التي نجحت فيها قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والدبلوماسية العبقرية المصرية في استرداد الأرض والعزة والكرامة.

وختم رئيس قضايا الدولة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية قيادة وجيشًا وشعبًا من كل سوء وكل عام أنتم بخير .