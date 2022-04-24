شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تعرب عن خالص التعازي لليابان فى ضحايا غرق قارب سياحي شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص التعازي والمواساة لليابان الصديقة في ضحايا غرق قارب سياحي قبالة جزيرة هوكايدو شمال البلاد، مما أسفر عن عدد من الوفيات والمفقودين حتى الآن.

كما تتقدم مصر – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - بصادق التعازي لذوي الضحايا، وتؤكد على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب اليابان في هذا الظرف الأليم، وكذا جهود البحث الجارية عن المفقودين.