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الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا في المحافظات يوم الجمعة المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 3 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى الآن 1042 مسجدًا ، منها 884 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 158  مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. آل حسن بدوي المطيعة – مركز أسيوط

2. البلايزة – ابنوب – كوم أبو شيل

3. الرحمن – عزبة المهركة – عرب مطير الفتح 

4. الرحمن جزيرة المعابدة

5. الجنودة – باويط - ديروط

6. علم الدين الرباط منفلوط

مديرية أوقاف سوهاج

7. نور الإسلام – جهينة الغربية 

مديرية أوقاف المنيا8. البحري – إبراهيم باشا – منقطين - سمالوط

9. صفية زغلول – عزبة الصعايدة – دير السنقوية – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة10. النور المكي – مدينة دمنهور

11. البهي القبلي – قرية البهي – ايتاي البارود

12. عزبة الأحول – جزاير عيسى - الدلنجات

13. الصفراني – كوم أمبو – أبو المطامير - النوبارية

14. حوض 7 دفشو ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

 


مديرية أوقاف قنا

1. عبد الغفور – مركز قوص

مديرية أوقاف البحيرة 

 

2. عزبة رستم القبلية – قرية الروقة – ايتاي البارود

مديرية أوقاف الإسكندرية

 

3. الأنوار المحمدية – المنتزه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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