شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا في المحافظات يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 3 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى الآن 1042 مسجدًا ، منها 884 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 158 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
1. آل حسن بدوي المطيعة – مركز أسيوط
2. البلايزة – ابنوب – كوم أبو شيل
3. الرحمن – عزبة المهركة – عرب مطير الفتح
4. الرحمن جزيرة المعابدة
5. الجنودة – باويط - ديروط
6. علم الدين الرباط منفلوط
7. نور الإسلام – جهينة الغربيةمديرية أوقاف المنيا8. البحري – إبراهيم باشا – منقطين - سمالوط
9. صفية زغلول – عزبة الصعايدة – دير السنقوية – بني مزارمديرية أوقاف البحيرة10. النور المكي – مدينة دمنهور
11. البهي القبلي – قرية البهي – ايتاي البارود
12. عزبة الأحول – جزاير عيسى - الدلنجات
13. الصفراني – كوم أمبو – أبو المطامير - النوبارية
مديرية أوقاف قنا
1. عبد الغفور – مركز قوص
2. عزبة رستم القبلية – قرية الروقة – ايتاي البارود
3. الأنوار المحمدية – المنتزه