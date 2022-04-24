شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تسترد 170 فدان زراعى و3 ألاف متر مباني متعدي عليها بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الحازم حيال مخالفات البناء بكافه صورها.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية منديشة ومنطقة القحيف وايضا ازالة تعدي علي ارض زراعية بمنطقة فجة الحارة.

وشملت الحملة إزالة اسوار من بلوك الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة ما بين 1.5 وحتي 3م، بالإضافة إلى إزالة متغير مكاني لاساس بناء غرف في المهد ومبني اخر غير مكتمل البناء على أراضى أملاك الدولة كما تم ازالة غرف مكتملة البناء واخري مسقوفة بجريد النخيل والخشب بقرية منديشة بمساحة "169.5 فدان 3000م2 مبانى".