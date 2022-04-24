شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ما يحدث فى سيناء من تعمير نقلة كبيرة نفخر بها جميعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون بينها ومحافظة جنوب سيناء والهيئة العربية للتصنيع، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، بشأن إنشاء مسجدين جديدين بمحافظة جنوب سيناء، أحدهما بمدينة دهب والآخر بمدينة نويبع.

وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بالحضور مهنئًا محافظ جنوب سيناء ولأهالى سيناء جميعًا بأعياد سيناء المجيدة، وموجهًا التحية لأبناء سيناء الشرفاء، كما وجه التحية لقواتنا المسلحة وخاصة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم سواء فى معركة التحرير، أم فى مواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام، مؤكدًا أن ما تشهده سيناء من تعمير فى مختلف المجالات نقلة كبيرة متميزة، وأمر نفخر به جميعًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعلى مدار العام افتتحنا (181) مسجدًا فى محافظة جنوب سيناء.

ولفت جمعة إلى نجاح الوزارة فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، واليوم نوقع بروتوكول لبناء مسجدين جديدين سيكون الأول فى مدينة دهب على مساحة 5000 متر مربع، والثانى بمدينة نويبع على مساحة 5000 متر والبناء على 600 متر، فقد تجاوزنا تطوير المسجد إلى تطوير محيطه ومنطقته، كما وجه الشكر والتقدير للفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على جهود الهيئة العربية للتصنيع مع وزارة الأوقاف فى تشييد المساجد الكبرى والجامعة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن ما تقوم به الوزارة من اهتمام بالمساجد لا يقف عند حدود عمارتها مبنى فقط وإنما نحرص أشد الحرص على عمارتها معنى ومبنى من خلال تكثيف الدورات التدريبية فى شتى المجالات للأئمة والواعظات من خلال عمل بروتوكولات مع الجامعات المصرية، حيث وقعت وزارة الأوقاف 23 بروتوكولًا مع 23 جامعة لتدريب الأئمة وأكثر من 250 دورة تدريبية متخصصة، كما تعمل حاليًا على إعداد برنامج شديد التميز لإعداد الأئمة والواعظات.

من جانبه وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على الدعوة الكريمة لتوقيع هذا البروتوكول، وعلى جهوده المستمرة فى الاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، مؤكدًا أن وزير الأوقاف أحدث نقلة نوعية فى مجال التوعية الدينية وعمارة المساجد، ومشيرًا إلى دعم وزارة الأوقاف المتواصل للمساجد فى جنوب سيناء والدعم الخاص لبناء هذين المسجدين خاصة وأنهما بحاجة لمسجدين جامعين، مبينًا أنهما سيكونان مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء شاركت فى بناء (181) مسجدًا بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مؤكدًا على أن مدة البناء لهذين المسجدين عام واحد فقط.

فيما أعرب عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع كل من وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على قيام العربية للتصنيع بإنشاء مسجدين بمحافظة جنوب سيناء، أحدهما فى مدينة دهب، والآخر فى مدينة نويبع، وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة.

وفى سياق متصل، أوضح "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها للمشاركة فى كافة المشروعات القومية والتنموية، التى تشهدها مصر حاليًا فى كافة المجالات، مؤكدًا أن ذلك استغلال للإمكانيات المُتاحة بالهيئة دون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية.

وفى ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف كلًّا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع نسخًا من كتاب الله (عز وجل).