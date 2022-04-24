شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات فنية مميزة فى "ليالى المقامات الروحية" ببيت السنارى بالسيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة "حوار لفنون ثقافات الشعوب"، فعاليات "ليالى المقامات الروحية" فى دورتها السابعة، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

وقال الدكتور مصطفى الفقى، إن الفن الهادف يعد من الروافد التى تخدم الخلق الكريم والتصرف السليم، كما أنه تجعل من الإنسان مواطنًا صالحًا. وأضاف: "إن هذه السهرات الرمضانية هى سهرات خاصة جدًا، لأنها من تنفيذ فنان مبدع ورائد، وهو الدكتور انتصار عبد الفتاح، كما أنها تقام فى بيت السنارى بحى السيدة الزينب، هذا الحى الذى طالما شعرت بداخله بعبق التاريخ ورائحة الزمان ونفحات شهر رمضان المبارك".

قدمت "ليالى المقامات الروحية" حفلات فنية مميزة ضمت الأغانى المصرية التراثية، والموسيقى العربية والعالمية. وقد أحيت الفنانة داليا عبد الوهاب حفلًا فنيًا تحت عنوان "الطرب الأصيل"، قدمت فيه مجموعة من الأغانى الطربية منها: "فكروني"، "توبة"، "دوارين فى الشوارع"، "بينى وبينك إيه"، وغيرها من الأغانى الطربية المميزة. كما قدَّم د. حسن شرارة وفرقة سداسى بعض المعزوفات الموسيقية المدرجة ضمن تراث الموسيقى العربية. وأحيت فرقة "الفالوجا" عروض الدبكة الفلسطينية، وقدمت كذلك د. رانيا يحيى عازفة الفلوت الملقبة بـ "فراشة الفلوت" مجموعة من أجمل الألحان الشرقية والأعمال الموسيقية الجميلة على آلة الفلوت، كما قدمت فرقة "طبلة الست" باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

وأحيت أوركسترا الأنامل الصغيرة (بورسعيد) الحفل الختامى لليالى المقامات الروحية من خلال تقديم مختارات من الموسيقى العربية وزمن الفن الجميل وأشهر الأغانى الرمضانية واستقبال عيد الفطر المبارك.

تأتى هذه الليالى بمثابة رسالة سلام ومحبة تحمل فى طياتها نبض الحياة والأمل فضلًا عن التعبير عن مدى تميز الفن المصرى والعربي.