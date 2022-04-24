شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى لدى سلطنة عُمان يشارك في قداس عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان، مساء أمس السبت، في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقامته كنيسة ماري مينا بحضور الجالية القبطية في مسقط، حيث نقل السفير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى أبناء الجالية القبطية في الخارج؛ متمنيًا للجالية القبطية ولمصر دوام التقدم والازدهار.

أشار السفير في كلمته إلى أن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر يُجسد رسالة محبة وتسامح، متمنيًا من الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجالية المصرية وأن يعيده عليهم بكل الخير واليمن والبركات.

كما تقدم السفير المصرى بالشكر للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان على ما تقوم به السلطنة، حكومةً وشعبًا، لرعاية أبناء الجالية المصرية في السلطنة. وقد شارك في الاحتفال أعضاء السفارة وأعضاء من مجلس إدارة نادى الجالية ورموز الجالية المصرية في عُمان وعدد من كبار المسئولين بالسلطنة.