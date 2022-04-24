شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان تطرح وحدات لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن. الإسكان تطرح وحدات جاهزة للتسليم لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالوادى الجديد

يبدأ اليوم التقديم لحج القرعة وحتى يوم 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

بدء التقديم لحج القرعة فى أقسام ومراكز الشرطة وإلكترونيا حتى 6 مايو

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وتستمر حتى يوم 12 من شهر مايو المقبل، حيث وضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. تبرز صور "وحدات المرور الإلكترونية"، التى استحدثتها وزارة الداخلية للتخفيف عن المواطنين، إتاحة استخراج الرخص دون التقيد بمكان جغرافي. الترخيص فى الجمهورية الجديدة.. شاهد صور وحدات المرور الإلكترونية

‏‎التضامن تبدأ تلقى طلبات الراغبين لأداء حج الجمعيات الأهليةالكهرباء: 1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بشمال سيناء منذ يوليو 2014

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أى طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، يتعرض لمشكلة تقنية أثناء امتحانات نهاية العام الإلكترونية سوف يحرر محضرا ويتم إعادة الامتحان له.

التعليم: من يتعرض لمشكلة تقنية بالامتحانات الإلكترونية سيعاد له الاختبار

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التى تصدرها نصف شهرية من توفير 5403 فرص عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 98 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة لشغلها خلال شهرى أبريل ومايو 2022. يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لإعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، خلال الساعات القادمة عقب اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وعلم ”الخليج 365” أنه قد تحدد يوم السبت 4 يونيو القادم. طقس اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع بالحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة تحديد 4 يونيو موعد انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية والجدول خلال ساعات السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات العيد الإضافية المقرر تشغيلها غدا تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأحد حجز تذاكر القطارات الإضافية المقرر تشغيلها ابتداء من غد الاثنين تيسيرا على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك. السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات العيد الإضافية المقرر تشغيلها غدا

القوى العاملة تعلن عن 5403 فرص عمل برواتب تصل لـ 12 ألف جنيه

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب فى امتحانات الثانوية العامة 2022، لن يحمل معه شيئا على الإطلاق وسوف نوفر له ما يحتاجه من الكتب من خلال كتيب يقوم باعداده المختصين الذين وضعوا الامتحان وبالتالي لن يحتاج الطالب لحفظ أى شئ ولن يحتاج إلى البحث في الكتب أو المصادر الرقمية أثناء الامتحان مع ملاحظة أننا لا نطبع كتب مدرسية منذ أعوام للمرحلة الثانوية.

التعليم: الطالب بامتحانات الثانوية العامة لن يحتاج للحفظ وسنوفر ما يحتاجه