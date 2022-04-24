شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يكشف أسباب غرق زورق قبالة طرابلس.. ويؤكد إنقاذ 45 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجيش اللبناني، اليوم الأحد، الأسباب التي أدت إلى غرق زورق لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طرابلس، مؤكدا أن الزورق الغارق كان يحمل 15 ضعف الوزن المسموح به وبسبب هذه الحمولة انتهى الأمر بوقوع المأساة.

ولفت الجيش اللبناني في بيان له إلى أن قائد الزورق اتخذ قرارًا بتنفيذ مناورات للهروب من الدوريات الأمنية ما أدى إلى ارتطامه بمركب آخر، وأضاف الجيش الليبي: "لولا وجودنا بالقرب من الموجودين على متن الزورق لما تمكنا من إنقاذ 45 شخصا".

وأكد قائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن هيثم ضناوي، أن الزورق الغارق "قديم جداً ويتسع فقط لـ6 أشخاص ولم يكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة".، وتابع في حديثه: "حاولنا أن نمنعهم من الانطلاق ولكنهم كانوا أسرع منا".

فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأحد، الحداد الرسمي غدا على ضحايا الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس، على أن تنكس الأعلام المرفوعة على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة حدادا على أرواح الضحايا، وتعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة، وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية.

‏وأجري رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بوزير الشؤون الاجتماعية هكتور وطلب منه التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا، كما كلف الامين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الاهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.

إلى ذلك، يتابع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من يوم أمس السبت، التفاصيل المتعلقة بحادثة غرق زورق قرب سواحل طرابلس ويحمل مهاجرين غير شرعيين بعضهم غير لبنانيين.

وأطلع الرئيس اللبناني على وقائع عمليات انقاذ ركاب الزورق الذين نجوا من الغرق وتأمين العلاج اللازم لهم ، فيما تتابع الوحدات العسكرية اللبنانية البحث عن الركاب الاخرين، وقد طلب الرئيس عون من الأجهزة القضائية والعسكرية المعنية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق.

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ ركاب الزورق الذي تعرض للغرق وعلى متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس البحري شمالي لبنان.

وأكد ميقاتي أنه تابع موضوع غرق الزورق، مؤكدا أنه انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون التابعة لمنطقة طرابلس.

وأوضح أنه أجرى اتصالا بقيادة الجيش اللبناني للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الاجهزة المختصة لانقاذ الركاب.

كما أجرى اتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني غرق مركب على متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس شمالي العاصمة اللبنانية بيروت.

ووجه الصليب الأحمر 10 سيارات اسعاف إلى ميناء طرابلس لإنقاذ ركاب المركب.