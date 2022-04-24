شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم لحج القرعة لهذا العام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية، بدء قبول طلبات التقديم لحج القرعة من اليوم وحتى يوم 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

ويستعرض الإنفوجراف التالى، أبرز شروط التقديم لحج القرعة لهذا العام.



شروط التقديم لحج القرعة لهذا العام

وتتضمن الشروط:

أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك

ألا يقل سن الرجال عن (25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً)

يعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 11 مايو 2022

بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عاما فيشترط وجود محرم شرعى لهن

بالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً)

التقديم من 24 أبريل حتى 6 مايو

التقديم بمراكز الشرطة وإلكترونيا وعبر البريد الصوتى

يتم إجراء قرعة علانية للحجاج لمعرفة الفائزين