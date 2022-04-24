التصالح في مخالفات البناء.. ننشر نموذج شهادة الكربنة لتحديد عمر المبنى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يلجأ الكثير من المواطنين إلى إجراء اختبار الكربنة من أجل تحديد عمر الخرسانة، وذلك كطريقة لإثبات تاريخ البناء، كما تلجأ اللجان الهندسية بالأحياء والمدن لإصدار لتحليل عينة من الخرسانة حيث تعد شهادة الكربنة من بين الطرق التي يتم الاستناد إليها في ملفات التصالح على مخالفات البناء.

وتقوم اللجان الهندسية بالحصول على عينة خرسانية بشكل معين من الوحدة المخالفة على أن يتم إرسالها ومعالجتها بكليات الهندسة من أجل تحديد عمر البناء تقديريا وتقريبيا.

وينشر الخليج 365 نموذج شهادة الكربنة لأحد العقارات والتي تضمنت إجراء اختبار قياس عمق الكربنة في الخرسانة والكربنة هي عملية تحييد تدريجي للقلويات ويتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من إماهة الأسمنت مع غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجاري وبخار الماء.