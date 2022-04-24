محافظ جنوب سيناء: بناء مسجدين جامعين في نويبع ودهب خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجهوده في الاهتمام ببيوت الله مبنى ومعنى، وعلى دعم الوزارة المتواصل للمساجد بالمحافظة، والدعم الخاص لبناء مسجدين بنويبع ودهب.

وأضاف فودة خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف والهيئة العربية للتصنيع، الأحد، لإنشاء مسجدين في نويبع ودهب، أن مدة بناء المسجدين الجامعين يستغرق عاما واحد فقط، ولذلك تم توقيع البروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع لأنها من أكثر المؤسسات التزامًا.

في الوقت نفسه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم افتتاح 181 مسجدًا في محافظة جنوب سيناء على مدار العام، ونجحت الوزارة في إحداث طفرة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، واليوم توقيع بروتوكول لبناء مسجدين جديدين الأول في مدينة دهب على مساحة 5000 متر مربع، والثاني في نويبع على مساحة 5000 متر والبناء على 600 متر، مشيرا إلى أنه تم تجاوز تطوير المسجد إلى تطوير محيطه ومنطقته.

ووجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مبينًا أن الهيئة من أكثر المؤسسات التزامًا في تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال.

وأشار إلى أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من اهتمام بالمساجد لا يقف عند حدود عمارتها مبنى فقط، وإنما تحرص أشد الحرص على عمارتها معنى ومبنى من خلال تكثيف الدورات التدريبية في شتى المجالات للأئمة والواعظات من خلال عمل بروتوكولات مع الجامعات المصرية.