استثناء هذه الفئة.. قرار من "الإسعاف" بشأن صرف مكافآت كورونا (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

بدأت هيئة الإسعاف المصرية، حصر العاملين المستحقين لصرف المكافأة التشجيعية الاستثنائية للمتعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر مع حالات فيروس كورونا المستجد لأشهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2021.

وبحسب خطاب لرئيس الهيئة الدكتور محمد جاد، حصل عليه الخليج 365، فإن اللجنة المشكلة برئاسة مساعد وزير الصحة للشئون المالية أوصت بضرورة الالتزام بقواعد صرف مكافأة كورونا للعاملين بالهيئة، إضافة إلى تصنيف العاملين إلى قسمين، كالتالي:

- متعاملون بشكل مباشر: الحد الأقصى للمكافأة 250 جنيها عن كل يوم عمل

- متعاملون بشكل غير مباشر: الحد الأقصى للمكافأة 125 جنيها عن كل يوم عمل

وتحدد المكافأة من السلطة المختصة طبقا لمعدلات التميز في الأداء والجهد المبذول ومعدلات ونسب المخاطرة، كالتالي:

- مباشر في التعامل مع الحالات: 1 - 5 حالات (70%)، ومن 6 - 10 حالات (80%)، ومن 11-15 حالة (90%)، وأكثر من 15 حالة 100%.

- غير مباشر في التعامل مع الحالات: الحد الأدنى 50% ويتم زيادة النسبة طبقا للتميز في الأداء والجهد المبذول ونسبة المخاطرة بحد أقصى 100%.

ونص القرار على عدم إدراج إداريين في المكافأة نظرا لعدم تعاملهم بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحالات.