بقصد الإتجار.. ضبط عنصر إجرامي وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام مالك محل بدائرة القسم – له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من المحل ملكه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمحل ملكه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالي - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه والدراجة النارية لتسهيل تحركاته، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة.