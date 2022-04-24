ضبط شخص لقيامه بسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب المغافلة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا مفادها تردد أحد الأشخاص على أحد المراكز التجارية بدائرة القسم وقيامه بعرض جهاز بروسيسور للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة عابدين، وتمكنت من ضبطه وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة ) وبحوزته جهاز البروسيسور المشار إليه "مجهول المصدر".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بأن الجهاز المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة من داخل إحدى شركات الكمبيوتر الكائنة بالجيزة بأسلوب "المغافلة"، حيث أمكن التوصل إلى المجنى عليه "مالك الشركة" وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بقيامه بتحرير محضراً عن الواقعة.

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المتاجر بذات الأسلوب وأقر بارتكابه واقعة سرقة عدد (4 رامات كمبيوتر) من داخل محل لبيع أجهزة الكمبيوتر كائن بدائرة القسم.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" مقيم بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.