شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 11.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
- الكوسة بـ 7 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 7 جنيه
الفلفل البلدى 9
- الفلفل الألوان 23 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
فاصوليا 11
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
وورق عنب 19 جنيه
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
برتقال بلدى 5 جنيه
الفراولة 11 جنيه
جوافة 14