شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها فى الإفطار فقط.. 8 نصائح هامة قبل تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أهم النصائح قبل تناول هذه الأطعمة وخاصة فى الشهر الفضيل:
1 - استشارة الطبيب المعالج إذا كنت تعانى من أى مرض للتأكد من عدم وجود خطورة على الصحة.
2 - يجب شراء الأسماك من المحال المعروفة والتى تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.
3 -وضع الفسيخ أو الرنجة فى الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها لأن التجميد يعمل على قتل الميكروبات.
4 -تناول القليل منه خلال وجبة الإفطار وليس فى السحور.
5 -تناول السلطة الخضراء وبخاصة الخيار والخس والفلفل الرومى ، و البصل وإضافة الليمون سواء بوضعه على السلطة أو الرنجة والفسيخ ذاتها.
الأكثار من شرب الماء بعد هذه الوجبة.
6 - تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيم مثل الموز والكنتالوب والبرتقال وذلك لعمل توازن مع كمية الصوديوم التى تدخل الجسم.
7 - يمنع شرب المياه الغازية بجانب الرنجة والفسيخ أو بعدهم لأنها تؤدى إلى إنتفاخ المعدة وترفع درجة الحموضة بها.
8 - تناول بعض المشروبات العشبية مثل الشاى الأخضر والنعناع والبقدونس المغلى لما لهم من خصائص مطهرة، ولإحتوائهم على مدرات البول مما يساعد الجسم على التخلص من الأملاح والسموم.